全球均溫若升3℃ 數百個生物多樣性熱點恐消失

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（法新社巴黎8日電） 科學家今天警告，除非各國大幅改善根據2015年巴黎氣候協定做出減少碳排的承諾，否則地球動植物生命最富饒的集中區域將因全球暖化受到不可逆的破壞。

一份針對8000份物種風險評估所公布的分析顯示，若全球均溫比工業革命前高攝氏3度，那麼陸地與海洋近300個生物多樣性「熱點」將出現滅絕的高度危險。

地球表面溫度目前已升溫攝氏1度，巴黎氣候協定要求各國將暖化程度控制在「遠低於攝氏2度以下」，如果可能的話，控制在攝氏1.5度以下。

即便各國落實減少溫室氣體排放的承諾，最快本世紀結束前，氣溫仍將飆升遠高於攝氏3度。

所謂特有種，即限於在特定地區發現的植物與動物，將在暖化的世界中遭受最嚴重的衝擊。

研究發現，從喜馬拉雅山的雪豹、加利福尼亞灣的小頭鼠海豚、馬達加斯加的狐猴，到非洲中部的森林象等，地球上許多珍貴的生物最終將邁入滅絕一途，除非人類停止增加大氣中的二氧化碳及甲烷。

受氣候變遷影響，特有種陸地生物在生物多樣性的熱點遭受的損害，比廣泛分布的動植物多了近3倍、比入侵物種多了10倍。

研究主筆、巴西里約熱內盧聯邦大學（Federal University of Rio de Janeiro）研究人員馬尼斯（Stella Manes）說：「氣候變遷威脅物種豐饒的地區，而這些物種無法在地球上其他地方找到。」

「我們要是未能達到巴黎氣候協定中的目標，永遠失去這些物種的風險會增加逾10倍。」

這份分析報告刊登在期刊「生物保育」（Biological Conservation）。

© 2021 AFP