全球搶注射疫苗 累計已施打超過20億劑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎3日電） 世界各國力推疫苗施打計畫，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，根據法新社彙整全球官方公布的數據，目前全球接種已超過20億劑。

首個疫苗接種計畫在6個月前推出後，目前全球接種劑量已超過20億的里程碑。

法新社統計，截至格林威治標準時間6月3日9時15分（台北時間6月3日傍晚5時15分），全球215個國家與地區至少已注射疫苗達21億969萬6022劑。

疫苗接種普及率自起初就領先全球的以色列，目前仍獨佔鰲頭，境內每10人中就有6人接種完整疫苗。

其次是加拿大，總人口的59%至少已接種1劑，英國58.3%，智利56.6%，美國51%。

至於目前已施打的疫苗數量中，10劑有6劑集中在全球人口最多的3個國家，分別是中國7億480萬劑，美國2億9690萬劑，印度2億2100萬劑。

至於在歐盟，每10人中將近有4人至少注射1劑，普及率以德國43.6%居首，其次是義大利40%，法國及西班牙皆為39.4%。

全球目前只有6國還沒展開疫苗施打，分別是北韓、海地、坦尚尼亞、查德、蒲隆地與厄利垂亞。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2021 AFP