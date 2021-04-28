全球數一數二 三星前會長李健熙遺產稅逾3千億

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（法新社首爾28日電） 韓國三星電子（Samsung Electronics）已故會長李健熙的繼承人們今天宣布，他們計畫繳納逾12兆韓元（約新台幣3008億）遺產稅。這是全球有史以來最大的遺產稅款之一。

法新社報導，李健熙生前是韓國首富，他在住院多年後，於去年10月逝世，享壽78歲，留下的資產估計達22兆韓元。韓國媒體則評估，他遺留下的財產約26兆韓元。

韓國的遺產稅法嚴苛，稅率也高，以致三星家族成員必須繳納巨額稅款，包括三星電子副會長李在�g在內。他目前因為賄賂、挪用公款和其他罪行在獄中服刑。

三星電子發表聲明指出，李健熙的家人「預計將繳納12兆韓元以上的繼承相關稅款．占李健熙遺產總值的一半以上」。

這項聲明提及，這筆遺產稅是韓國及全球歷來最大筆遺產稅款之一。李氏家族將從本月起，在5年期間分6 期付清這筆款項。

根據上述聲明，李健熙生前資產包括三星電子、三星生命保險（Samsung Life Insurance）和三星物產（Samsung C&T）持股，以及房地產。

李健熙也留下一批古董及藝術品，據報導價值達2至3兆韓元。李家將捐出畢卡索（Pablo Picasso）及莫內（Claude Monet）等名家藝術品。

© 2021 AFP