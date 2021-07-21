全球晶片缺貨未解 戴姆勒調降賓士汽車銷售預測

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（法新社法蘭克福21日電） 德國豪華車製造商戴姆勒集團（Daimler）今天表示，預料今年賓士（Mercedes-Benz）的銷售量將會較先前預測少，汽車製造業仍然面臨全球半導體短缺問題。

戴姆勒在聲明中表示，2021年單位銷售額料將處於「去年水準」。戴姆勒之前預估，今年銷售將「大幅高於2020年水準」。

戴姆勒說，今年營收和稅前獲利料「大幅」高於2020年。「戴姆勒預期經濟狀況將逐步正常化」，一部分是拜致力疫苗接種之賜。

然而，半導體零組件短缺問題「也將在下半年影響業界」。

總部位於斯圖加特（Stuttgart）的戴姆勒表示，第2季凈利37億歐元（43億美元），和上周公布的初步數據相符。戴姆勒去年同期凈損達19億歐元。

戴姆勒也公布，第2季營收較上年同期攀升44%，來到435億歐元。

至於外界密切關注的企業績效指標：銷售報酬率，戴姆勒的銷售報酬率，從去年的負5.9%，攀升至12.2%，部分是因為公司的撙節成本計畫，戴姆勒將裁汰數千個職位。

戴姆勒表示，公司將分拆旗下卡車事業，於年底前在法蘭克福證券交易所掛牌上市。

© 2021 AFP