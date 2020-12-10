全球暖化威脅歷史悠久倫敦海格特墓地

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦10日電） 倫敦海格特墓地（Highgate Cemetery）管理員表示，全球暖化正威脅這座歷史悠久墓地。

海格特墓地是一片雜草叢生的綠洲，安葬着從馬克思（Karl Marx）到流行音樂歌手喬治麥可（George Michael）等着名人物。

由於受到真菌類植物猖獗生長、反常風暴以及墓石移動等影響，墓地管理員正尋求專家協助，確保墓地得以持續保存。

海格特墓地發起一項景觀設計競賽，請設計師們發想對策，幫助此倫敦北部墓地於未來幾十年能挺過氣候暖化。

海格特公墓信託之友（Friends of Highgate Cemetery Trust）主席阿德尼（Martin Adeney）表示，「這個計畫必須延續20多年，在這段時間裡，全球將持續暖化。」

該墓地每年吸引約10萬名遊客，在過去7年中成長30%，但在防疫封鎖期間不對外開放。

儘管它甚是迷人，基於長期不受重視和氣溫上升緣故，墓碑及地下墓穴都遭到明顯侵蝕。一些墳墓上甚至綁有警示帶及「危險」標誌。

墓園園長卡諾（Frank Kano）表示：「園中樹木、常春藤和荊棘對墓地產生威脅，基本上這是大自然試圖奪回這片墓地。」

近年來強風加劇，氣候變暖加速真菌類生長，樹木也遭受「更多病蟲害」危害。

墓地的重要植栽黎巴嫩雪松因受真菌嚴重肆虐，去年不得不砍倒。此外，降雨增加也衝刷礫石小徑，使得陳舊的排水系統泛濫。

景觀規畫將涵蓋植樹計畫，以更佳應對氣候暖化。

阿德尼表示，新計畫「無疑」將是歷來最大規模翻修，但最終成本仍不得而知。

海格特公墓信託之友也在尋求建築師建議，使墓地不僅保留對逝者的尊重，同時也對遊客更友善。新興建設施可能包括遊客中心、洗手間，甚至咖啡館。（實習編譯：羅楚瑜/核稿：劉學源）

© 2020 AFP