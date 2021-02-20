全球民主遭受攻擊 拜登喊話歐洲盟友：美國回來了

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登今天在鏗鏘有力的演說中，高呼「美國和跨大西洋聯盟回來了」，力圖重振美國雄風，帶領西方國家因應民主發展正在全球遭遇攻擊的挑戰。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，拜登透過視訊在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表談話。德國總理梅克爾（Angela Merkel）樂見拜登政府揚棄前總統川普奉行的「美國優先」政策，重返多邊主義。

拜登在執政將滿一個月之際，首度針對外交政策向國際發表重要談話，他敦促美國傳統盟友應對華府的領導重拾信心。

拜登在白宮說：「我要向全球傳遞明確訊息：美國回來了。跨大西洋聯盟回來了。」

他說：「過去幾年，我們關係緊張，對大西洋兩岸關係帶來考驗，但美國決心與歐洲重新往來，與你們磋商，重新贏得我們值得信賴的領導地位。」

拜登再次強調，他的政府將致力重振與盟友的關係，與川普的孤立主義政策和強硬對待美國夥伴的作風形成鮮明對比。

拜登說，在民主與專制體制間的全球競爭處於「轉折點」時，凝聚力量是成功的唯一途徑。

他說：「有太多地方的民主發展正在遭受攻擊，包括歐洲和美國。」

「歷史學家將檢視並記錄這個時刻。這是一個轉折點。而我堅信民主必勝。」

拜登說，這不是要尋求重返「冷戰的僵化聯盟」，他強調國際社會必須團結合作，共同因應新型冠狀病毒疫情和氣候變遷等議題，即使在其他問題依然存在嚴重分歧。

他說，不是要訴求東西方抗衡，也不是要製造衝突，但希望所有國家能在沒有暴力或脅迫下，自由選擇自己的道路，「我們不能也絕不會回到冷戰時期」。

© 2021 AFP