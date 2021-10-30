全球氣候峰會將揭幕 美國總統拜登空手與會

（法新社華盛頓29日電） 美國總統拜登本周末前往蘇格蘭參加聯合國氣候峰會時，無法帶着應對氣候變遷的承諾同去，因為他所屬民主黨內部分歧嚴重，尚未支持他的全面經濟提案。

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拜登原想在格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）上，展現華府在脫碳方面的全球領先地位，但包含他招牌氣候政策在內的整套社會改革提案因國會內部分歧而備受阻礙。

拜登出發之際，與其他企業主管一同呼籲國會終結僵局的Intersect Power電力公司執行長金柏（Sheldon Kimber）表示，「『重建美好未來法案』（Build Back Better Act）能讓我們朝向拜登總統的氣候目標邁出一大步」。

金柏強調：「不過，我們需要有集體意志、某種社會共識與公私部門的領導，才能達成目標，而我也希望國會找到他們的集體意志，以通過這項法案。」

白宮表示，他們比以往更接近一個遠大的目標，那就是實現1.75兆美元重建美好未來法案中的氣候條款，在未來10年將碳排放量減縮至少50%。

在醫療衛生與兒童照護、教育和潔凈能源等全套改革計畫中，有近1/3的經費將用於綠化環境。

© 2021 AFP