全球氦氣稀缺 美國大小活動鬧飄浮氣球荒

（法新社華盛頓7日電） 比空氣還輕的氦氣氣球幾乎是每場美國慶典不可或缺的一部分，但這種氣體在全球出現短缺情形，打亂了許多傳統慶祝活動。

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由於難以買到氦氣氣球，一所大學的美式足球隊已暫停施放紅色氣球的傳統。派對籌辦人員如果買得到任何氦氣氣球，也必須以較少的氣球湊合著布置場地。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的派對供應商Litin's Party Value在網站上提醒：「由於全球氦氣短缺，我們僅允許下訂20顆氣球」。

這家連鎖店的總經理荷姆斯壯（Kristi Holmstrom）告訴法新社：「我們有一些顧客因為無法得到更多氣球而深感失望。」

荷姆斯壯說：「我先前從未看過這麼糟的狀況。」她補充表示，許多商店的氦氣已完全用罄。

氦氣氣球不論是系在繩子末端飄浮、紮成一束，或塑造成卡通人物、數字或萬聖節南瓜等造型，都可以說是不可或缺。

華府近郊派對租賃公司Wonder Party Rental創辦人邦達列娃（Anna Bondareva）和夥伴巴德馬耶夫（Laura Badmaev）表示正在試着尋找替代方案。

邦達列娃告訴法新社：「我認為情況愈來愈糟，因為它（氦氣）變得愈來愈貴。此事應該讓我們有機會重新思索更有創意的裝飾方式。」

© 2022 AFP