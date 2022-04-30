全球爆不明兒童肝炎 美研究：疑似感染腺病毒

（法新社華盛頓29日電） 美國衛生機構今天公布研究表示，阿拉巴馬州有9名1至6歲孩童感染不明病因肝炎，9人都被檢驗出一種常見的病原體腺病毒41型（Adenovirus 41）。

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根據世界衛生組織（WHO）說法，近幾周全球11個國家共爆發約170例不明兒童肝炎病例。美國威斯康辛州正在調查其中一起死亡病例。阿拉巴馬州的9名患者先前健康狀況均良好。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的最新報告，專門針對阿拉巴馬州這幾起案例；全國範圍的調查仍在進行中。

美國CDC在隨報告發布的聲明中表示：「現階段，我們認為腺病毒或許是這些通報案例的病因。其他潛在的環境與情境因素仍在調查中。」

CDC表示，腺病毒41型是常見造成兒童腸胃炎的原因，但「不常傳出是健康孩童罹患肝炎的病因」。

然而，調查已經排除其他常見的可能病原體，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、A型、B型和C型肝炎等美國最常見肝炎病因、自體免疫性肝炎（autoimmune hepatitis，AIH）及威爾森氏症（Wilson disease）。

這9名阿拉巴馬州個案於2021年10月至2022年2月期間發病，有3人出現急性肝衰竭，其中2人需要肝臟移植。

CDC報告指出：「所有病患均已痊癒或正在康復中，包括2名肝臟移植病患。」

報告還說，有6名患者被檢驗出EB病毒（愛潑斯坦-巴爾病毒，Epstein-Barr virus）陽性，但沒有抗體，顯示早前感染但目前病毒不活躍。

多數患病孩童在住院之前，都出現嘔吐與腹瀉癥狀；有些人則出現上呼吸道感染癥狀。在住院期間，大多數孩童出現眼白與皮膚變黃的黃疸癥狀，以及肝臟腫大。

CDC上周發布警告，提醒醫生與公衛當局留意類似病例。

威斯康辛州正在調查4起病例，其中2名兒童病況嚴重，1人需要肝移植，1人已經病故。伊利諾州和其他地方也有案例通報。

© 2022 AFP