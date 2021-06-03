全球疫情確診超過1億7158萬例 將近370萬人病歿

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（法新社巴黎3日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日10時（台灣3日晚間6時），全球至少369萬3717人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7158萬4840例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球2日通報新增1萬2042人病歿、48萬2800起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（2887死）、巴西（2507死）、美國（597死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬5833人病故、3330萬7423例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（46萬7706人喪生、1672萬81例確診）、印度（33萬7989人喪生、2844萬1986例確診）、墨西哥（22萬8146人喪生、242萬3928例確診）及秘魯（18萬4942人喪生、196萬5432例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有561人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（308人）、波士尼亞-赫塞哥維納（284人）、捷克（281人）和北馬其頓（261人）。

從區域來看，歐洲累計113萬8550死、5306萬4671例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計116萬6579死、3340萬2197例確診；美國和加拿大共計62萬1435死、3469萬1951例確診。

亞洲共計49萬1053死、3684萬4170例確診；中東地區共計14萬3737死、866萬4352例確診；非洲共計13萬1261死、486萬8568例確診；大洋洲共計1102死、4萬8932例確診。（譯者：曹宇帆）

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