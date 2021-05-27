全球疫情確診逾1億6833萬例 超過350萬人病歿

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（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日10時（台灣27日晚間6時），全球至少350萬321人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億6833萬2420例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球26日通報新增1萬3028人病歿、55萬1955起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3847死）、巴西（2398死）、美國（1016死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬1957人病故、3319萬1141例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（45萬4429人喪生、1627萬4695例確診）、印度（31萬5235人喪生、2736萬9093例確診）、墨西哥（22萬2232人喪生、240萬2722例確診）及英國（12萬7748人喪生、447萬297例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有307人染疫喪命；接下來依序為捷克（281人）、波士尼亞-赫塞哥維納（280人）、北馬其頓（257人）和保加利亞（253人）。

從區域來看，歐洲累計112萬8734死、5265萬1938例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計102萬39死、3232萬5617例確診；美國和加拿大共計61萬7308死、3455萬6657例確診。

亞洲共計46萬2673死、3546萬1989例確診；中東地區共計14萬1351死、850萬2303例確診；非洲共計12萬9117死、478萬5873例確診；大洋洲共計1099死、4萬8048例確診。（譯者：曹宇帆）

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