全球疫情確診逾1億6937萬例 超過352萬人病歿

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（法新社巴黎29日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日10時（台灣29日晚間6時），全球至少352萬4960人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億6937萬9970例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球28日通報新增1萬2237人病歿、52萬4350起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3617死）、巴西（2371死）、美國（774死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬3962人病故、3324萬431例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（45萬9045人喪生、1639萬1930例確診）、印度（32萬2512人喪生、2772萬9247例確診）、墨西哥（22萬3072人喪生、240萬8778例確診）及英國（12萬7768人喪生、447萬7705例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有307人染疫喪命；接下來依序為捷克（281人）、波士尼亞-赫塞哥維納（281人）、北馬其頓（259人）和保加利亞（254人）。

從區域來看，歐洲累計113萬2066死、5278萬9845例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計102萬9095死、3264萬5451例確診；美國和加拿大共計61萬9373死、3461萬1504例確診。

亞洲共計47萬1636死、3591萬9970例確診；中東地區共計14萬1895死、855萬1270例確診；非洲共計12萬9793死、481萬3387例確診；大洋洲共計1102死、4萬8552例確診。（譯者：曹宇帆）

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