全球疫情確診逾1億7249萬例 超過371萬人病歿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎5日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日10時（台灣5日晚間6時），全球至少371萬4923人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7249萬9930例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球4日通報新增9916人病歿、42萬7592起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3380死）、巴西（1454死）、美國（605死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬7001人病故、3334萬6365例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（47萬842人喪生、1684萬1408例確診）、印度（34萬4082人喪生、2869萬4879例確診）、墨西哥（22萬8568人喪生、242萬9631例確診）及秘魯（18萬5813人喪生、197萬6166例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有564人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（309人）、波士尼亞-赫塞哥維納（286人）、捷克（282人）和北馬其頓（261人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計117萬4349死、3371萬9987例確診；歐洲累計114萬1248死、5317萬8996例確診；美國和加拿大共計62萬2672死、3473萬5355例確診。

亞洲共計49萬9345死、3720萬2590例確診；中東地區共計14萬4420死、871萬5041例確診；非洲共計13萬1785死、489萬8623例確診；大洋洲共計1104死、4萬9338例確診。

© 2021 AFP