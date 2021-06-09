全球疫情確診逾1億7390萬例 超過375萬人病歿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎9日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日10時（台灣9日晚間6時），全球至少375萬28人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7390萬9210例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球8日通報新增1萬230人病歿、36萬7184起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2378死）、印度（2219死）、阿根廷（721死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬8326人病故、3339萬3238例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（47萬6792人喪生、1703萬7129例確診）、印度（35萬3528人喪生、2908萬9069例確診）、墨西哥（22萬9100人喪生、243萬8011例確診）及秘魯（18萬7157人喪生、198萬7933例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有568人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（309人）、波士尼亞-赫塞哥維納（288人）、捷克（282人）和北馬其頓（262人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計118萬8521死、3422萬3154例確診；歐洲累計114萬6021死、5336萬6408例確診；美國和加拿大共計62萬4112死、3478萬8251例確診。

亞洲共計51萬1996死、3774萬8608例確診；中東地區共計14萬5296死、878萬4128例確診；非洲共計13萬2978死、494萬8846例確診；大洋洲共計1104死、4萬9816例確診。

© 2021 AFP