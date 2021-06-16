全球疫情確診逾1億7656萬例 超過382萬人病歿

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（法新社巴黎16日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日10時（台灣16日晚間6時），全球至少382萬4885人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7656萬6650例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球15日通報新增1萬607人病歿、37萬4411起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（2542死）、巴西（2468死）、哥倫比亞（599死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬285人病故、3348萬6101例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（49萬696人喪生、1753萬3221例確診）、印度（37萬9573人喪生、2963萬3105例確診）、墨西哥（23萬428人喪生、245萬9601例確診）及秘魯（18萬9261人喪生、200萬7477例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有574人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（310人）、波士尼亞-赫塞哥維納（291人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計121萬7666死、3529萬967例確診；歐洲累計115萬3484死、5370萬5882例確診；美國和加拿大共計62萬6247死、3488萬9794例確診。

亞洲共計54萬4061死、3859萬188例確診；中東地區共計14萬6799死、895萬7414例確診；非洲共計13萬5520死、508萬1711例確診；大洋洲共計1108死、5萬703例確診。

© 2021 AFP