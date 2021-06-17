全球疫情確診逾1億7696萬例 超過383萬人病歿

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（法新社巴黎17日綜合外電）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間17日10時（台灣17日晚間6時），全球至少383萬5238人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7696萬6040例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球16日通報新增1萬887人病歿、40萬1224起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2997死）、印度（2330死）、阿根廷（646死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬653人病故、3349萬8511例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（49萬3693人喪生、1762萬8588例確診）、印度（38萬1903人喪生、2970萬313例確診）、墨西哥（23萬624人喪生、246萬3390例確診）及秘魯（18萬9522人喪生、201萬5190例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有575人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（310人）、波士尼亞-赫塞哥維納（293人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計122萬2889死、3547萬6483例確診；歐洲累計115萬4599死、5375萬3453例確診；美國和加拿大共計62萬6644死、3490萬3306例確診。

亞洲共計54萬7080死、3869萬2390例確診；中東地區共計14萬7033死、898萬1560例確診；非洲共計13萬5885死、510萬7939例確診；大洋洲共計1108死、5萬913例確診。（譯者：曹宇帆）

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