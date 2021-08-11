全球疫情確診逾2億399萬例 超過431萬人病故

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（法新社巴黎11日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日10時（台灣11日晚間6時），全球至少431萬4196人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億399萬4300例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球11日通報新增1萬688人病歿、63萬5250起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1579死）、巴西（1211死）、俄羅斯（799死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計61萬8137人病故、3605萬5274例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（56萬4773人喪生、2021萬2642例確診）、印度（42萬9179人喪生、3203萬6511例確診）、墨西哥（24萬5476人喪生、299萬7885例確診）及秘魯（19萬7102人喪生、212萬7034例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有598人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（284人）和巴西（266人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計139萬6096死、4167萬8116例確診；歐洲累計121萬5500死、5994萬8725例確診；亞洲共計71萬1256死、4662萬6033 例確診。

美國和加拿大共計64萬4817死、3749萬7934例確診；非洲共計17萬8873死、708萬7105例確診；中東地區共計16萬6168死、1106萬1439例確診；大洋洲共計1486 死、9萬4950例確診。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP