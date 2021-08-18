全球疫情確診逾2億854萬例 超過438萬人病故

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（法新社巴黎18日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日10時（台灣18日晚間6時），全球至少438萬1911人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億854萬5350例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球17日通報新增1萬906人病歿、65萬2857起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1128死）、巴西（1106死）與美國（998死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計62萬3322人病故、3701萬7859例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（57萬598人喪生、2041萬6183例確診）、印度（43萬2519人喪生、3228萬5857例確診）、墨西哥（24萬9529人喪生、312萬3252例確診）及秘魯（19萬7539人喪生、213萬5827例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有599人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（296人）、巴西（268人）和北馬其頓（268人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計141萬1061死、4224萬4484例確診；歐洲累計122萬5748死、6102萬725例確診；亞洲共計73萬6146死、4783萬2134例確診。

美國和加拿大共計65萬37死、3847萬4538例確診；非洲共計18萬5599死、733萬7995例確診；中東地區共計17萬1730死、1153萬3827例確診；大洋洲共計1590死、10萬1689例確診。（譯者：曹宇帆）

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