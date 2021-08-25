全球疫情確診逾2億919萬例 超過445萬人病故

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日10時（台灣25日晚間6時），全球至少445萬1888人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億1310萬70例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球24日通報新增1萬798人病歿、57萬6631起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為越南（1122死）、印尼（1041死）與墨西哥（940死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計63萬816人病故、3807萬5085例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（57萬5742人喪生、2061萬4866例確診）、印度（43萬5758人喪生、3251萬2366例確診）、墨西哥（25萬4466人喪生、324萬9878例確診）及秘魯（19萬7944人喪生、214萬3691例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有600人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（297人）、捷克（284人），北馬其頓（275人）和巴西（271人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計142萬5912死、4280萬6287例確診；歐洲累計123萬7800死、6212萬8207例確診；亞洲共計76萬1711死、4904萬5256 例確診。

美國和加拿大共計65萬7651死、3954萬9596例確診；非洲共計19萬733死、758萬8451例確診；中東地區共計17萬6426死、1187萬1438例確診；大洋洲共計1655死、11萬836例確診。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP