全球疫情確診逾5864萬 超過138萬人病故

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少138萬8590人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5864萬7610例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3729 萬8300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球22日通報新增7157人病歿、51萬1144起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（925死）、義大利（562死）與印度（511死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計25萬6798人病故、1224萬9198例確診，至少452萬6513人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬9183人喪生、607萬1401例確診）、印度（13萬3738人喪生、913萬9865例確診）、墨西哥（10萬1676人喪生、104萬1875例確診）及英國（5萬5024人喪生、151萬2045例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有135人染疫喪命；接下來依序為秘魯（108人）、西班牙（91人）、義大利（82人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計43萬4831死、1248萬101例確診；歐洲累計37萬2285死、1643萬9462例確診；美國和加拿大共計26萬8241死、1257萬7752例確診。

亞洲共計18萬8409死、1191萬6898例確診；中東地區共計7萬4169死、313萬1313例確診；非洲共計4萬9714死、207萬1937例確診；大洋洲共計941死、3萬150 例確診。（譯者：曹宇帆）

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