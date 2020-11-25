全球疫情確診逾5979萬 超過141萬人病故

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少141萬829人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5979萬4270例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3804 萬7700人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球24日通報新增1萬2699人病歿、59萬6028起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2081死）、法國（1005死）與義大利（853死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計25萬9976人病故、1259萬7506例確診，至少469萬6664人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬115人喪生、611萬8708例確診）、印度（13萬4699人喪生、922萬2216例確診）、墨西哥（10萬2739人喪生、106萬152例確診）及英國（5萬5838人喪生、153萬8794例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有138人染疫喪命；接下來依序為秘魯（108人）、西班牙（93人）、義大利（85人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計43萬8067死、1258萬8507例確診；歐洲累計38萬4397死、1691萬3581例確診；美國和加拿大共計27萬1568死、1293萬7677例確診。

亞洲共計19萬15死、1204萬516例確診；中東地區共計7萬5534死、318萬5933例確診；非洲共計5萬307死、209萬3240例確診；大洋洲共計941死、3萬210例確診。（譯者：曹宇帆）

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