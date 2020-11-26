全球疫情確診逾6042萬 超過142萬人病故

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（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少142萬2951人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6042萬7590例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3853 萬2900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球25日通報新增1萬2351人病歿、63萬5138起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2439死）、墨西哥（858死）與義大利（722死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計26萬2283人病故、1277萬8254例確診，至少483萬5956人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬769人喪生、616萬6606例確診）、印度（13萬5223人喪生、926萬6705例確診）、墨西哥（10萬3597人喪生、107萬487例確診）及英國（5萬6533人喪生、155萬7007例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有138人染疫喪命；接下來依序為秘魯（108人）、西班牙（94人）、義大利（86人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計44萬211死、1267萬3887例確診；歐洲累計39萬74死、1716萬6670例確診；美國和加拿大共計27萬3972死、1312萬3532例確診。

亞洲共計19萬919死、1211萬417例確診；中東地區共計7萬6191死、321萬4016例確診；非洲共計5萬643死、210萬8855例確診；大洋洲共計941死、3萬221例確診。（譯者：曹宇帆）

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