全球疫情確診逾6097萬 超過143萬人病故

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（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少143萬3378人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6097萬250例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3883 萬3400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球26日通報新增1萬859人病歿、56萬1042起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1333死）、義大利（822死）與巴西（691死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計26萬3462人病故、1288萬5299例確診，至少487萬1203人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬1460人喪生、620萬4220例確診）、印度（13萬5715人喪生、930萬9787例確診）、墨西哥（10萬4242人喪生、107萬8594例確診）及英國（5萬7031人喪生、157萬4562例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有140人染疫喪命；接下來依序為秘魯（109人）、西班牙（95人）、義大利（87人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計44萬2196死、1275萬62例確診；歐洲累計39萬5552死、1741 萬5864例確診；美國和加拿大共計27萬5235死、1323萬6105例確診。

亞洲共計19萬1740死、1217萬2390例確診；中東地區共計7萬6773死、324萬2764例確診；非洲共計5萬941 死、212萬2809例確診；大洋洲共計941死、3萬257例確診。（譯者：曹宇帆）

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