全球疫情確診逾6158萬 超過144萬人病故

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（法新社巴黎28日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間28日11時（台灣28日晚間7時），全球至少144萬4426人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6158萬5860例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3918 萬6100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球27日通報新增1萬1271人病歿、63萬3683起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1410死）、法國（957死）與義大利（827死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計26萬4866人病故、1309萬2661例確診，至少494萬7446人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬1971人喪生、623萬8093例確診）、印度（13萬6200人喪生、935萬1109例確診）、墨西哥（10萬4873人喪生、109萬675例確診）及英國（5萬7551人喪生、158萬9301例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有141人染疫喪命；接下來依序為秘魯（109人）、西班牙（96人）、義大利（89人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計44萬4036死、1282萬5611例確診；歐洲累計40萬1516死、1763萬4090例確診；美國和加拿大共計27萬6772死、1344萬8905例確診。

亞洲共計19萬2616死、1223萬7667例確診；中東地區共計7萬7344死、327萬1732例確診；非洲共計5萬1251死、213萬7588例確診；大洋洲共計941死、3萬271 例確診。（譯者：曹宇帆）

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