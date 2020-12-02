全球疫情確診逾6386萬 超過148萬人病故

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（法新社巴黎2日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日11時（台灣2日晚間7時），全球至少148萬2240人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6386萬5770例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4069 萬5700人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球1日通報新增1萬3186人病歿、62萬5301起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2562死）、墨西哥（825死）與義大利（785死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計27萬691人病故、1372萬6306例確診，至少522萬6581人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬3817人喪生、638萬6787例確診）、印度（13萬8122人喪生、949萬9413例確診）、墨西哥（10萬6765人喪生、112萬2362例確診）及英國（5萬9051人喪生、164萬3086例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有145人染疫喪命；接下來依序為秘魯（109人）、西班牙（97人）、義大利（93人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計45萬15死、1310萬3601例確診；歐洲累計42萬752死、1859萬4535例確診；美國和加拿大共計28萬2856死、1410萬7330例確診。

亞洲共計19萬5866死、1246萬6001例確診；中東地區共計7萬9501死、337萬6186例確診；非洲共計5萬2308死、218萬7775例確診；大洋洲共計942死、3萬349 例確診。（譯者：曹宇帆）

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