全球疫情確診逾6452萬 超過149萬人病故

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（法新社巴黎3日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日11時（台灣3日晚間7時），全球至少149萬5205人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6452萬2200例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4104 萬9400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球2日通報新增1萬2445人病歿、63萬2957起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2731死）、墨西哥（800死）與巴西（698死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計27萬3847人病故、1392萬5350例確診，至少532萬2128人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬4515人喪生、643萬6650例確診）、印度（13萬8648人喪生、953萬4964例確診）、墨西哥（10萬7565人喪生、113萬3613例確診）及英國（5萬9699人喪生、165萬9256例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有146人染疫喪命；接下來依序為秘魯（109人）、西班牙（98人）、義大利（94人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計45萬2112死、1319萬2939例確診；歐洲累計42萬6588死、1885萬1590例確診；美國和加拿大共計28萬6148死、1431萬2344例確診。

亞洲共計19萬6793死、1252萬6145例確診；中東地區共計8萬28死、340萬5066例確診；非洲共計5萬2594死、220萬3759例確診；大洋洲共計942死、3萬363例確診。（譯者：曹宇帆）

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