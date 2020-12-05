全球疫情確診逾6586萬 超過151萬人病故

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日11時（台灣5日晚間7時），全球至少151萬9213人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6586萬5820例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4177 萬7200人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球4日通報新增1萬2177人病歿、67萬7808起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2506死）、義大利（814死）與巴西（694死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計27萬9008人病故、1437萬2570例確診，至少547萬389人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬5964人喪生、653萬3968例確診）、印度（13萬9700人喪生、960萬8211例確診）、墨西哥（10萬8863人喪生、115萬6770例確診）及英國（6萬617人喪生、169萬432例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有147人染疫喪命；接下來依序為秘魯（110人）、西班牙（99人）、義大利（97人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計45萬6155死、1337萬1430例確診；歐洲累計43萬8055死、1936萬4969例確診；美國和加拿大共計29萬1477死、1477萬2309例確診。

亞洲共計19萬8676死、1264萬7887例確診；中東地區共計8萬641死、344萬4281例確診；非洲共計5萬3267 死、223萬4547例確診；大洋洲共計942死、3萬402例確診。（譯者：曹宇帆）

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