全球疫情確診逾7489萬例 超過166萬人病故

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（法新社巴黎18日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少166萬2792人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7489萬910例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4786萬6800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球17日通報新增1萬3073人病歿、73萬7123起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3249死）、巴西（1092死）與墨西哥（718死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計31萬792人病故、1721萬3887例確診，至少629萬8082人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬4827人喪生、711萬434例確診）、印度（14萬4789人喪生、997萬9447例確診）、墨西哥（11萬6487人喪生、128萬9298例確診）及義大利（6萬7220人喪生、190萬6377例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有159人染疫喪命；接下來依序為秘魯（112人）、義大利（111人）、波士尼亞與赫塞哥維納（108人）、斯洛維尼亞（107人）。

從區域來看，歐洲累計50萬4009死、2326萬1318例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計47萬9865死、1441萬4192例確診；美國和加拿大共計32萬4650死、1770萬36例確診。

亞洲共計20萬9265死、1329萬9540例確診；中東地區共計8萬6231死、373萬2016例確診；非洲共計5萬7829死、245萬3152例確診；大洋洲共計943死、3萬657例確診。（譯者：曹宇帆）

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