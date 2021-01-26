全球疫情確診逾9963萬 超過214萬人病故

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（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少214萬687人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少9963萬1810例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6048萬5100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球25日通報新增9666人病歿、49萬2081起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1733死）、德國（903死）與西班牙（767死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計42萬1134人病故、2529萬7546例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（21萬7664人喪生、887萬1393例確診）、印度（15萬3587人喪生、1067萬6838例確診）、墨西哥（15萬273人喪生、177萬1740例確診）及英國（9萬8531人喪生、366萬9658例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有180人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（163人）、捷克（146人）、英國（145人）及義大利（142人）。

從區域來看，歐洲累計70萬5375死、3227萬9350例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計57萬5976死、1824 萬1436例確診；美國和加拿大共計44萬319死、2604萬8205例確診。

亞洲共計23萬6291死、1497萬5110例確診；中東地區共計9萬5845死、459萬8052例確診；非洲共計8萬5936死、345萬8019例確診；大洋洲共計945死、3萬1640例確診。（譯者：曹宇帆）

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