全球疫情近1億6180萬例確診 逾335萬人病歿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎15日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日10時（台灣15日晚間6時），全球至少335萬9726人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億6179萬5290例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發迄今，絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上列數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，但不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球14日通報新增1萬2950人病歿、72萬8160起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3890死）、巴西（2211死）和美國（758死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計已58萬5232人病故、3289萬5292例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（43萬2628人喪生、1551萬9525例確診）、印度（26萬6207人喪生、2437萬2907例確診）、墨西哥（22萬159人喪生、237萬7995例確診）及英國（12萬7668人喪生、444萬6824例確診）。

若依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有301人染疫喪命；其次依序為波士尼亞-赫塞哥維納（274人）、北馬其頓（249人）及蒙特內哥羅（248人）。

從區域來看，歐洲累計110萬6294死、5210萬3195例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計97萬5296死、3063萬875例確診；美國和加拿大共計61萬92死、3421萬1534例確診。

亞洲共計40萬3842死、3190萬5113例確診；中東地區共計13萬7291死、822萬606例確診；非洲共計12萬5835死、467萬7822例確診；大洋洲共計1076死、4萬6151例確診。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP