全球疫情逾1億1337萬例確診 超過251萬人病亡

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（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少251萬8080人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1337萬4410例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6950萬6100人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球26日通報新增9676人病歿、42萬1848起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2046死）、巴西（1337死）與墨西哥（782死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計51萬467人病故、2848萬6575例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（25萬2835人喪生、1045萬5630例確診）、墨西哥（18萬4474人喪生、207萬6882例確診）、印度（15萬6938人喪生、1107萬9979 例確診）及英國（12萬2415人喪生、416萬3085例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有190人染疫喪命；接下來依序為捷克（189人）、斯洛維尼亞（184人）、英國（180人）及義大利（161人）。

從區域來看，歐洲累計84萬8583死、3737萬7892例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計67萬3866死、2122 萬1851例確診；美國和加拿大共計53萬2372死、2934萬6951例確診。

亞洲共計25萬5413死、1607萬9068例確診；中東地區共計10萬3754死、543萬5948例確診；非洲共計10萬3143死、388萬372例確診；大洋洲共計949死、3萬2336 例確診。（譯者：曹宇帆）

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