全球疫情逾1億143萬例確診 近220萬人病歿

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（法新社巴黎29日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日11時（台灣29日晚間7時），全球至少219萬1865人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億143萬6360例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6158萬1300人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每日提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球28日通報新增1萬6326人病歿、58萬9862起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3949死）、墨西哥（1506死）與巴西（1386死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計43萬3206人病故、2576萬7168例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（22萬1547人喪生、905萬8687例確診）、墨西哥（15萬5145人喪生、182萬5519例確診）、印度（15萬4010人喪生、1072萬48例確診）及英國（10萬3126人喪生、374萬3734例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有181人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（166人）、英國（152人）、捷克（150人）及義大利（145人）。

從區域來看，歐洲累計72萬5540死、3294萬3086例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計58萬8151死、1862萬3082例確診；美國和加拿大共計45萬2826死、2653萬1738例確診。

亞洲共計23萬8780死、1511萬2972例確診；中東地區共計9萬6629死、467萬6594例確診；非洲共計8萬8994死、351萬7219例確診；大洋洲共計945死、3萬1669例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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