全球疫情逾1億1900萬例確診 264萬多人病亡

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少264萬635人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1901萬9100例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球12日通報新增9995人病歿、55萬3157起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2216死）、美國（1760死）與墨西哥（709死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計53萬2590人病故、2934萬7339例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（27萬5105人喪生、1136萬3380例確診）、墨西哥（19萬3851人喪生、215萬7771例確診）、印度（15萬8446人喪生、1133萬3728 例確診）及英國（12萬5343人喪生、424萬8286例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有216人染疫喪命；接下來依序為比利時（193人）、斯洛維尼亞（189人）、英國（185人）及蒙特內哥羅（178人）。

從區域來看，歐洲累計89萬3040死、3964萬13例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計71萬4493死、2261萬9403例確診；美國和加拿大共計55萬4994死、3024萬9929例確診。

亞洲共計26萬2205死、1656萬7700例確診；中東地區共計10萬7664死、588萬8281例確診；非洲共計10萬7281死、402萬697例確診；大洋洲共計958死、3萬3079 例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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