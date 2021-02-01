全球疫情逾1億287萬例確診 超過222萬人病亡

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（法新社巴黎1日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日11時（台灣1日晚間7時），全球至少222萬7605人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億287萬8810例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6245萬4800人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球1月31日通報新增8457人病歿、40萬4266起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1955死）、英國（587死）與巴西（559死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計44萬1331人病故、2618萬7424例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（22萬4504人喪生、920萬4731例確診）、墨西哥（15萬8536人喪生、186萬4260例確診）、印度（15萬4392人喪生、1075萬7610例確診）及英國（10萬6158人喪生、381萬7176例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有182人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（168人）、英國（156人）、捷克（153人）及義大利（146人）。

從區域來看，歐洲累計73萬8573死、3340萬9695例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計59萬7439死、1892 萬4598例確診；美國和加拿大共計46萬1347死、2696萬4985例確診。

亞洲共計24萬696死、1523萬4753例確診；中東地區共計9萬7626死、474萬3191例確診；非洲共計9萬979 死、356萬9885例確診；大洋洲共計945死、3萬1707例確診。（譯者：曹宇帆）

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