全球疫情逾1億3595萬例確診 逾293萬多人病歿

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（法新社巴黎12日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日10時（台灣12日晚間6時），全球至少293萬7355人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億3595萬2650例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球11日通報新增7993人病歿、60萬1284起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1803死）、印度（904死）與義大利（331死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬2066人病故、3119萬7872例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（35萬3137人喪生、1348萬2023例確診）、墨西哥（20萬9338人喪生、228萬213例確診）、印度（17萬179人喪生、1352萬7717例確診）及英國（12萬7087人喪生、436萬9775例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有261人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（242人）、波士尼亞-赫塞哥維納（222人）、蒙特內哥羅（219人）、保加利亞（207人）。

從區域來看，歐洲累計99萬8343死、4641萬9142例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計83萬2423死、2625 萬3240例確診；美國和加拿大共計58萬5379死、3225萬6410例確診。

亞洲共計28萬5594死、1964萬1260例確診；中東地區共計11萬8899死、699萬816例確診；非洲共計11萬5712死、435萬1619例確診；大洋洲共計1005死、4萬165例確診。（譯者：曹宇帆）

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