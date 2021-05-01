全球疫情逾1億5130萬例確診 病歿超過318萬

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（法新社巴黎1日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日10時（台灣1日晚間6時），全球至少318萬2408人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億5130萬7700例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球30日通報新增1萬4048人病歿、85萬9743起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3523死）、巴西（2595死）、美國（847死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬6232人病故、3234萬5712例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（40萬3781人喪生、1465萬9011例確診）、墨西哥（21萬6907人喪生、234萬4755例確診）、印度（21萬1853人喪生、1916萬4969 例確診）及英國（12萬7517人喪生、441萬6623例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有285人染疫喪命；接下來依序為捷克（274人）、波士尼亞-赫塞哥維納（261人）、蒙特內哥羅（238人）和保加利亞（236人）。

從區域來看，歐洲累計106萬9708死、5043萬7371例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計91萬9816死、2883萬1722例確診；美國和加拿大共計60萬436死、3356萬2118例確診。

亞洲共計33萬9110死、2606萬8186例確診；中東地區共計13萬480死、780萬3930例確診；非洲共計12萬1805死、456萬1052例確診；大洋洲共計1053死、4萬3326例確診。（譯者：曹宇帆）

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