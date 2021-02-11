全球疫情逾1億730萬例確診 超過235萬人病亡

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（法新社巴黎11日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少235萬5410人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億730萬2760例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6658萬1600人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球10日通報新增1萬3683人病歿、44萬911起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3266死）、巴西（1330死）與墨西哥（1328死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計47萬1575人病故、2728萬7341例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（23萬4850人喪生、965萬9167例確診）、墨西哥（16萬9760人喪生、195萬7889例確診）、印度（15萬5360人喪生、1087萬1294例確診）及英國（11萬4851人喪生、398萬5161例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有186人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（177人）、英國（169人）、捷克（166人）及義大利（153人）。

從區域來看，歐洲累計79萬287死、3506萬5497例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計62萬8443死、1982萬1304例確診；美國和加拿大共計49萬2579死、2810萬1323例確診。

亞洲共計24萬6307死、1557萬5802例確診；中東地區共計10萬65死、499萬9244例確診；非洲共計9萬6784死、370萬7759例確診；大洋洲共計945死、3萬1837例確診。（譯者：曹宇帆）

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