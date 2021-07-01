全球疫情逾1億8213萬人染疫 近395萬人喪生

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（法新社巴黎1日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日10時（台灣1日晚間6時），全球至少394萬9567人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億8213萬4540例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球6月30日通報新增8607人病歿、38萬4099起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2081死）、印度（1005死）、俄羅斯（672死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬4714人病故、3366萬5034例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（51萬8066人喪生、1855萬7141例確診）、印度（39萬9459人喪生、3041萬1634例確診）、墨西哥（23萬3047人喪生、251萬9269例確診）及秘魯（19萬2331人喪生、205萬2065例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有583人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計127萬5999死、3747萬3473例確診；歐洲累計116萬9521死、5453萬4437例確診；美國和加拿大共計63萬1007死、3508萬168例確診。

亞洲共計57萬8589死、4017萬6267例確診；中東地區共計15萬371死、931萬234例確診；非洲共計14萬2950死、550萬5408例確診；大洋洲共計1130死、5萬4545例確診。（譯者：曹宇帆）

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