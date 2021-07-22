全球疫情逾1億9191萬人染疫 至少412萬人喪生

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎22日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日10時（台灣22日晚間6時），全球至少412萬8543人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億9191萬7090例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球21日通報新增1萬2078人病歿、54萬3690起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1424死）、印尼（1383死）、俄羅斯（796死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬9862人病故、3422萬6889例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（54萬5604人喪生、1947萬3954例確診）、印度（41萬8987人喪生、3125萬7720例確診）、墨西哥（23萬7207人喪生、269萬3495例確診）及秘魯（19萬5429人喪生、209萬7811例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有593人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計134萬7676死、3978萬1628例確診；歐洲累計119萬1114死、5697萬8853例確診；美國和加拿大共計63萬6374死、3565萬1392例確診。

亞洲共計63萬5350死、4306萬6925例確診；中東地區共計15萬6217死、1003萬5512例確診；非洲共計16萬534死、633萬48例確診；大洋洲共計1278死、7萬2736例確診。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP