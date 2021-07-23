全球疫情逾1億9253萬人染疫 至少413萬人喪生

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日10時（台灣23日晚間6時），全球至少413萬9040人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億9253萬4990例確診。

法新社報導，疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球22日通報新增8918人病歿、56萬6275起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1566死）、巴西（1412死）、俄羅斯（795死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計61萬177人病故、3428萬1865例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（54萬7016人喪生、1952萬3711例確診）、印度（41萬9470人喪生、3129萬3062例確診）、墨西哥（23萬7626人喪生、270萬9739例確診）及秘魯（19萬5547人喪生、209萬9522例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有593人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計135萬8000死、3990萬4663例確診；歐洲累計119萬2243死、5713萬2823例確診；美國和加拿大共計63萬6703死、3570萬6962例確診。

亞洲共計63萬9858死、4327萬5345例確診；中東地區共計15萬6557死、1006萬9896例確診；非洲共計16萬1585死、637萬1486例確診；大洋洲共計1294死、7萬3824例確診。（譯者：曹宇帆）

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