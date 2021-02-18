全球疫情逾1億985萬人染疫 243萬多人病故

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（法新社巴黎18日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少243萬693人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億985萬7920例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發迄今，全球至少有6742萬2400人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球17日通報新增1萬1018人病歿、39萬322起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2446死）、巴西（1150死）、墨西哥（1075死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計49萬550人病故、2782萬6891例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（24萬2090人喪生、997萬8747例確診）、墨西哥（17萬7061人喪生、201萬3563例確診）、印度（15萬6014人喪生、1095萬201例確診）及英國（11萬8933人喪生、407萬1185例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有188人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（180人）、英國（175人）、捷克（175人）及義大利（156人）。

從區域來看，歐洲累計81萬7568死、3600萬6514例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計64萬8812死、2040 萬2142例確診；美國和加拿大共計51萬1970死、2866萬242例確診。

亞洲共計24萬9928死、1578萬5961例確診；中東地區共計10萬1585死、518萬3827例確診；非洲共計9萬9883死、378萬7300例確診；大洋洲共計947死、3萬1941例確診。（譯者：曹宇帆）

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