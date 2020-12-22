全球疫情逾7727萬例確診 超過170萬人病亡

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（法新社巴黎22日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球至少170萬3500人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7727萬2040例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4909萬5900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球21日通報新增8800人病歿、53萬4152起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1658死）、德國（731死）與俄羅斯（561死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計31萬9466人病故、1804萬3183例確診，至少629萬8082人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬7291人喪生、726萬3619例確診）、印度（14萬6154人喪生、1007萬6387例確診）、墨西哥（11萬8598人喪生、132萬5915例確診）及義大利（6萬9214人喪生、196萬4054例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有161人染疫喪命；其次依序為義大利（114人）、斯洛維尼亞（114人）及波士尼亞-赫塞哥維納（113人）與秘魯（113人）。

從區域來看，歐洲累計52萬2990死、2415萬4394例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計48萬6768死、1472萬6838例確診；美國和加拿大共計33萬3744死、1855萬5383例確診。

亞洲共計21萬1870死、1347萬7277例確診；中東地區共計8萬7439死、379萬9450例確診；非洲共計5萬9745死、252萬7908例確診；大洋洲共計944死、3萬795例確診。（譯者：曹宇帆）

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