全球疫情 逾2億1762萬例 超過451萬人病故

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎1日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日10時（台灣1日晚間6時），全球至少451萬8163人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億1762萬9220例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球8月31日通報新增9532人病歿、62萬15起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1173死）、巴西（839死）與墨西哥（835死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計64萬108人病故、3919萬8268例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（58萬413人喪生、2077萬6870例確診）、印度（43萬9020人喪生、3281萬845例確診）、墨西哥（25萬9326人喪生、335萬2410例確診）及秘魯（19萬8295人喪生、215萬6例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有601人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（299人）、北馬其頓（285人）、捷克（284人）和蒙特內哥羅（274人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計143萬9815死、4326萬7940例確診；歐洲累計125萬797死、6321萬1899例確診；亞洲共計78萬56死、5024萬6141例確診。

美國和加拿大共計66萬7032死、4069萬5535例確診；非洲共計19萬6249死、779萬864例確診；中東地區共計18萬2494死、1229萬5204例確診；大洋洲共計1720死、12萬1638例確診。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP