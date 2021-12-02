全球疫苗接種和病毒篩檢率皆低 世衛：危險組合

（法新社日內瓦1日電） 世界衛生組織（WHO）今天警告，疫苗覆蓋率和病毒篩檢率皆低的「危險組合」，助長COVID-19新變異株。與此同時，歐盟執委會主席表示，現在是「思考強制施打疫苗」的時候。

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Omicron變異株1周前才由南非率先向世衛通報，現在已在各大州蔓延，造成經濟預測黯淡，令人更加憂心北半球將面臨另一個艱困的寒冬。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告：「全球來看，我們的低疫苗覆蓋率和非常低的篩檢率是一種危險組合，催生和強化變異株。」譚德塞也提醒，目前的病例幾乎都是Delta變異株。

譚德塞表示：「我們必須善用目前用於防止Delta擴散並且拯救生命的各項工具。如果我們能做到，也將能遏止Omicron傳播及戕害人命。」

譚德塞表示，Omicron變異株目前已在澳洲、巴西、英國、加拿大、以色列、義大利、奈及利亞、葡萄牙等24個國家和地區現蹤。他表示，這個數字還會再攀升。

WHO表示，Omicron傳染力是否更高，是否會造成更多重症，以及現有治療方式和疫苗對付這個變異株是否有效，還需要好幾周的時間才會知道。

然而，Omicron變異株的發現和擴散凸顯全球近2年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫行動距離結束還很遙遠。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟內討論如何鼓勵和考慮強制施打疫苗是「可以理解和適當的」，但強制接種疫苗與否完全由成員國決定。

奧地利已表示，明年2月將強制施打疫苗，德國考慮跟進。希臘11月30日宣布，國內60歲以上民眾將強制接種疫苗。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP