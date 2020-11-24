全球確診染疫逾5925萬 近140萬人病故

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（法新社巴黎24日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），全球至少139萬7322人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5925萬6310例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3769 萬1800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球23日通報新增7896人病歿、59萬3934起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（835死）、義大利（630死）與波蘭（540死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計25萬7707人病故、1242萬1216例確診，至少463萬3600人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬9485人喪生、608萬7608例確診）、印度（13萬4218人喪生、917萬7840例確診）、墨西哥（10萬1926人喪生、104萬9358例確診）及英國（5萬5230人喪生、152萬7495例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有136人染疫喪命；接下來依序為秘魯（108人）、西班牙（92人）、義大利（83人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計43萬5916死、1252萬3367例確診；歐洲累計37萬7263死、1665萬7311例確診；美國和加拿大共計26萬9201死、1275萬5021例確診。

亞洲共計18萬9142死、1197萬5641例確診；中東地區共計7萬4880死、316萬744例確診；非洲共計4萬9979 死、215萬4039例確診；大洋洲共計941死、3萬196例確診。

© 2020 AFP