全球確診超過1億9033萬例 逾409萬人病歿

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（法新社巴黎19日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日10時（台灣19日晚間6時），全球至少409萬3263人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億9033萬3380例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球18日通報新增6820人病歿、42萬8616起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1338死）、巴西（948死）、俄羅斯（719死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬9021人病故、3408萬7例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（54萬2214人喪生、1937萬6574例確診）、印度（41萬4108人喪生、3114萬4229例確診）、墨西哥（23萬6331人喪生、265萬9137例確診）及秘魯（19萬5146人喪生、209萬3754例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有592人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計133萬1019死、3951萬645例確診；歐洲累計118萬7771死、5644萬5229例確診；美國和加拿大共計63萬5520死、3550萬3203例確診。

亞洲共計62萬4635死、4266萬2427例確診；非洲共計15萬7888死、623萬4921例確診；中東地區共計15萬5214死、990萬7847例確診；大洋洲共計1216死、6萬9116例確診。

© 2021 AFP