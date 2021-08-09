全球確診超過2億281萬例 逾429萬人病故

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（法新社巴黎9日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日10時（台灣9日晚間6時），全球至少429萬4735人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億281萬3740例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球8日通報新增8002人病歿、48萬5978起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1475死）、俄羅斯（769死）、伊朗（588死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計61萬6829人病故、3576萬4022例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（56萬3151人喪生、2016萬5672例確診）、印度（42萬8309人喪生、3196萬9954例確診）、墨西哥（24萬4420人喪生、297萬1817例確診）及秘魯（19萬6950人喪生、212萬5345例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有597人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（284人）和巴西（265人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計139萬1463死、4153萬940例確診；歐洲累計121萬2602死、5970萬9566例確診；亞洲共計70萬2970死、4627萬7151例確診。

美國和加拿大共計64萬3498死、3720萬2765例確診；非洲共計17萬7337死、701萬8101例確診；中東地區共計16萬5412死、1098萬1575例確診；大洋洲共計1453死、9萬3646例確診。

© 2021 AFP