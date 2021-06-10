全球確診逾1億7435萬例 超過376萬人病歿

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（法新社巴黎10日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日10時（台灣10日晚間6時），全球至少376萬4250人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7435萬990例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球9日通報新增1萬848人病歿、42萬7475起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（6148死）、巴西（2723死）、美國（668死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬8765人病故、3341萬4117例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（47萬9515人喪生、1712萬2877例確診）、印度（35萬9676人喪生、2918萬3121例確診）、墨西哥（22萬9353人喪生、244萬1866例確診）及秘魯（18萬7479人喪生、199萬1203例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有569人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（309人）、波士尼亞-赫塞哥維納（289人）、捷克（282人）和北馬其頓（262人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計119萬3533死、3439萬7187例確診；歐洲累計114萬7282死、5342萬746例確診；美國和加拿大共計62萬4608死、3481萬915例確診。

亞洲共計51萬9007死、3788萬3639例確診；中東地區共計14萬5326死、882萬1525例確診；非洲共計13萬3390死、496萬6935例確診；大洋洲共計1104死、5萬43 例確診。（譯者：曹宇帆）

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