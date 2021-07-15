全球確診逾1億8834萬例 超過406萬人病歿

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（法新社巴黎15日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日10時（台灣15日晚間6時），全球至少406萬1908人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億8834萬7300例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球14日通報新增8751人病歿、54萬1452起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1556死）、印尼（982死）、俄羅斯（791死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬8115人病故、3394萬7230例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（53萬7394人喪生、1920萬9729例確診）、印度（41萬1989人喪生、3098萬7880例確診）、墨西哥（23萬5507人喪生、261萬6827例確診）及秘魯（19萬4752人喪生、208萬5883例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有591人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計132萬71死、3909萬1698例確診；歐洲累計118萬3811死、5593萬5834例確診；美國和加拿大共計63萬4572死、3536萬8956例確診。

亞洲共計61萬3628死、4205萬1113例確診；中東地區共計15萬4097死、976萬5795例確診；非洲共計15萬4543死、606萬9998例確診；大洋洲共計1186死、6萬3908例確診。（譯者：曹宇帆）

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