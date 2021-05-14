全球累計1億6108萬例COVID-19確診 逾334萬人不治

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（法新社巴黎14日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日10時（台灣14日晚間6時），全球至少334萬6813人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億6108萬1960例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發迄今，絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上列數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，但不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球13日通報新增1萬3797人病歿、75萬2620起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4000死）、巴西（2383死）和美國（818死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計已58萬4487人病故、3285萬2998例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（43萬417人喪生、1543萬3989例確診）、印度（26萬2317人喪生、2404萬6809例確診）、墨西哥（21萬9901人喪生、237萬5115例確診）及英國（12萬7651人喪生、444萬4631例確診）。

若依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有300人染疫喪命；其次依序為捷克（279人）、波士尼亞-赫塞哥維納（273人）、北馬其頓（248人）及蒙特內哥羅（247人）。

從區域來看，歐洲累計110萬4114死、5201萬3632例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計97萬963死、3046萬5279例確診；美國和加拿大共計60萬9293死、3416萬2890例確診。

亞洲共計39萬9024死、3153萬1540例確診；中東地區共計13萬6776死、819萬3022例確診；非洲共計12萬5570死、466萬9916例確診；大洋洲共計1073死、4萬5683例確診。

© 2021 AFP